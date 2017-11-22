Создатели "Смешариков" запускают новый мультфильм "Бодо Бородо" для самых маленьких

Осенью серии "Бодо Бородо" выйдут в эфир детских телевизионных каналов.

Группа Компаний "Рики", которой принадлежат права на "Смешариков", запускает новый анимационный сериал "Бодо Бородо". Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.

Главный герой анимации – бородатый Бодо. Упрямый и ворчливый взрослый ребёнок, он не захотел учиться сам, зато очень любит учить других. Не умея читать, Бодо не столько объясняет детям правила чтения, сколько смешит и путает зрителей.

Сериал разработали для малышей от 3 до 6 лет. По словам создателей, мультфильм познакомит детей с азами чтения, искусства, иностранных языков, а также физики, биологии и астрономии. Первый сезон проекта получил название "Бокварь" Он полностью посвящён чтению и развитию речи. Малыши научатся складывать буквы в слова, с помощью смешных примеров учатся читать. Все действия они будут выполнять при участии забавного бородача Бодо.

Сериал "Бодо Бородо" основан на проверенных временем методических приемах, а также на новейших представлениях о педагогике: многократное, но разнообразное повторение пройденного материала, интерактивное вовлечение ребенка в занятие, диалог с ребёнком. Создатели сериала "Бодо Бородо".

Первая серия "Бодо Бородо" вышла в проекте "МУЛЬТ в кино" в начале марта этого года. Мультфильм уже стал победителем Национальной анимационной премии "Икар" в категории "Стартап". Осенью серии "Бодо Бородо" выйдут в эфир детских телевизионных каналов.

Фото: группа компаний "Рики".