Группа "Хлеб" гуляет по Петербургу в своем новом клипе

Группа "Хлеб" показала новый клип на песню "Дружба", которая входит в их последний мини-альбом "Хлеб должен быть в каждом доме-2".
Съемкой клипа занимался Flicker Frames во главе с Романом Барановым. Весь клип состоит из кадров летней прогулки по Санкт-Петербургу. Там и водная прогулка по каналам, и парк аттракционов на Крестовском острове, и центр Северной столицы.
Данная работа посвящается всем настоящим друзьям. Дружбой надо дорожить.
Группа Хлеб
В клипе свою любовь друг к другу друзья доказывают особенными словами:
Ты калосос и глиномес
Баребух, ослолюб и Венц
Ты сcака, мягкий огурец
И из поноса холодец.
Ранее на Piter.TV: Антоха МС выпустил клип на песню "Ритм сердца".
Фото и видео: Хлеб/ Youtube