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Новости Лента новостей
22 октября, 17:03
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nastya960
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Группа "Хлеб" гуляет по Петербургу в своем новом клипе

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Группа "Хлеб" опубликовала клип на песню "Дружба". В ролике свою любовь друг к другу друзья доказывают особенными словами: "Ты калосос и глиномес, баребух, ослолюб и Венц. Ты сcака, мягкий огурец и из поноса холодец.

Группа "Хлеб" показала новый клип на песню "Дружба", которая входит в их последний мини-альбом "Хлеб должен быть в каждом доме-2".

Съемкой клипа занимался Flicker Frames во главе с Романом Барановым. Весь клип состоит из кадров летней прогулки по Санкт-Петербургу. Там и водная прогулка по каналам, и парк аттракционов на Крестовском острове, и центр Северной столицы. 

Данная работа посвящается всем настоящим друзьям. Дружбой надо дорожить.

Группа Хлеб

В клипе свою любовь друг к другу друзья доказывают особенными словами:

Ты калосос и глиномес

Баребух, ослолюб и Венц

Ты сcака, мягкий огурец

И из поноса холодец.

Ранее на Piter.TV: Антоха МС выпустил клип на песню "Ритм сердца".

Фото и видео: Хлеб/ Youtube

Теги: группа хлеб , дружба , клип , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Музыка Картина дня

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