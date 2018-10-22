Группа "Хлеб" гуляет по Петербургу в своем новом клипе

Группа "Хлеб" опубликовала клип на песню "Дружба". В ролике свою любовь друг к другу друзья доказывают особенными словами: "Ты калосос и глиномес, баребух, ослолюб и Венц. Ты сcака, мягкий огурец и из поноса холодец.

Группа "Хлеб" показала новый клип на песню "Дружба", которая входит в их последний мини-альбом "Хлеб должен быть в каждом доме-2".

Съемкой клипа занимался Flicker Frames во главе с Романом Барановым. Весь клип состоит из кадров летней прогулки по Санкт-Петербургу. Там и водная прогулка по каналам, и парк аттракционов на Крестовском острове, и центр Северной столицы.

Данная работа посвящается всем настоящим друзьям. Дружбой надо дорожить. Группа Хлеб

В клипе свою любовь друг к другу друзья доказывают особенными словами:

Ты калосос и глиномес Баребух, ослолюб и Венц Ты сcака, мягкий огурец И из поноса холодец.

Ранее на Piter.TV: Антоха МС выпустил клип на песню "Ритм сердца".

Фото и видео: Хлеб/ Youtube