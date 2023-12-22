Группа "Эталон" в 2023 году сдала пять социальных объектов

В 2024 году инвестор построит школу на 825 учеников (Альбуминная ул., уч.2), детский сад на 260 детей (Измайловский бульвар, уч. 1) и кабинет врача общей практики площадью 300 "квадратов" (Белоостровская, д. 28).

Комитет по строительству рассказывает об инвесторских стройках социальных объектов. Так, Группа "Эталон" сдала в 2023 году пять социальных объектов, сообщил портал "Строительный Петербург".

Среди них: детский сад на Планерной ул. 69, корпус 3, стр.1 для 110 воспитанников и детский сад в Варшавском проезде, 10, строение 1 на 120 детей, одно отделение для дневного пребывания детей с ограниченными возможностями площадью площадью 764 м2 в Нейшлотском пер., 21, строение 1. Дошкольные учреждения включают все необходимое для развития и организации досуга маленьких воспитанников.

Также компания возвела школу на 825 учеников на ул. Малая Митрофаньевская, 5 корп.3 строение 1. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 19 189,5 м2. В здании, рассчитанном на 825 учеников, предусмотрены комфортные классы для учебных занятий, спортзал, просторное помещение для хореографии и гимнастики, актовый зал, библиотека с читальным залом, кабинет информатики, функциональные кабинеты физики и химии с лабораторными. Также школа оборудована помещениями для кружков, медицинским блоком и обеденным залом.

Помимо этого, застройщик оборудовал профильную аудиторию технологий информационного моделирования в строительстве (ТИМ) для студентов Санкт-Петербургского Государственного Аграрного университета.

В 2024 году инвестор построит школу на 825 учеников (Альбуминная ул., уч.2), детский сад на 260 детей (Измайловский бульвар, уч. 1) и кабинет врача общей практики площадью 300 м2 (Белоостровская, д. 28).

Фото: портал "Строительный Петербург"