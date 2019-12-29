Группа Bzik представила сингл и клип "Отстой". Гитара там попадает в неожиданное место

На Piter.tv – премьера видео поп-панк трио Bzik на песню "Отстой". Трек был записан в 2019 году.

Группа запомнилась массовому слушателю по песням, выпущенным в период расцвета канала A-One, совпавшим с 2007 годом. После "золотого" времени, ставшим мемом, группа продолжила выпускать новые релизы. Дадим слово участникам группы, не планировавшим того, что их клип покажут по телевидению, пусть и в интернет-формате.

Антон:

"Большинство артистов, с которыми мы начинали в 2000-х, выросли и стали серьезными респектабельными людьми, занялись самоанализом, и это, конечно же, отражается в их творчестве. Тексты стали глубокими, темы злободневными, клипы выглядят как голливудские блокбастеры. Мы тоже попытались осуществить несколько актов самоанализа, записали и засняли результаты, и вот, что у нас получилось"



Пункс:

"Впервые за долгое время мы взяли себя в руки и подумали. Потом перестали и все-таки решили снять на новую песню клип, чтобы фанаты могли насладиться не только первоклассным звучанием наших с Антоном мужественных голосов, но и получить эстетическое удовольствие от созерцания наших красивых лиц и уверенной профессиональной игры на гитарах. Для этого мы даже скопили денег и поехали в Москву. Снимали в нашем любимом клубе Punk Fiction. Идея клипа не так глубока, как его мизансцены, но тем не менее, у нас ничего не получилось. Точнее, получился отстой, и это вполне соответствует духу новой песни. Теперь мы хотим показать всем вам, как снимать отстой, и для этого у нас есть бэкстейдж-видео со съёмок. Его мы и представляем вашему вниманию".



Ляпа:

"Наверное, нашу песню опять не возьмут на радио. На ТВ точно не возьмут".