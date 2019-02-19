BTS является обладателем нескольких рекордов Гиннесса.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Группа BTS отменила вои концерты из-за пандемии коронавируса. В итоге музыканты решили провести выступления в онлайн-режими, на них также продавались билеты.

Концерт смотрели 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран. Эксперты заявили, что для размещения такого числа поклонников потребовалось бы 15 стадионов.

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Видео:BTS/YouTube