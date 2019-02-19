  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
49
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

0 0

BTS является обладателем нескольких рекордов Гиннесса.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Группа BTS отменила вои концерты из-за пандемии коронавируса. В итоге музыканты решили провести выступления в онлайн-режими, на них также продавались билеты.

Концерт смотрели 756 тысяч зрителей из более чем 100 стран. Эксперты заявили, что для размещения такого числа поклонников потребовалось бы 15 стадионов.

Ранее мы сообщали о том, что Amazon продлил "Пацанов" на третий сезон.

Видео:BTS/YouTube

Теги: bts, книга рекордов гиннесса, концерт bts, рекорд bts
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии