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Группа "Ария" выступит в "Космонавте" в пятницу

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Проведение концерта согласовал комитет по культуре.

В пятницу, 22 января, в клубе "Космонавт" пройдет традиционный концерт группы "Ария". Его проведение согласовано с комитетом по культуре. 

Будем отмечать Старый Новый Год "по-арийски" в этот сложный период. В камерной атмосфере с сидячим партером соберется чуть больше 200 человек – это будут самые избранные почитатели группы

сообщили участники группы. 

 Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт пройдет с соблюдением всех норм безопасности и ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Ранее мы писали, что выставка "соцветие" китайского художника открылась в музее современного искусства "Эрарта".

Видео: предоставлено организаторами

Теги: группа ария, клуб космонавт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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