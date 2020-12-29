Группа "Ария" выступит в "Космонавте" в пятницу

Проведение концерта согласовал комитет по культуре.

В пятницу, 22 января, в клубе "Космонавт" пройдет традиционный концерт группы "Ария". Его проведение согласовано с комитетом по культуре.

Будем отмечать Старый Новый Год "по-арийски" в этот сложный период. В камерной атмосфере с сидячим партером соберется чуть больше 200 человек – это будут самые избранные почитатели группы сообщили участники группы.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Концерт пройдет с соблюдением всех норм безопасности и ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

Ранее мы писали, что выставка "соцветие" китайского художника открылась в музее современного искусства "Эрарта".

Видео: предоставлено организаторами