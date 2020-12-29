Группа "Ария" выступит в "Космонавте" в пятницу

В пятницу, 22 января, в клубе "Космонавт" пройдет традиционный концерт группы "Ария". Его проведение согласовано с комитетом по культуре.
Будем отмечать Старый Новый Год "по-арийски" в этот сложный период. В камерной атмосфере с сидячим партером соберется чуть больше 200 человек – это будут самые избранные почитатели группы
сообщили участники группы.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Концерт пройдет с соблюдением всех норм безопасности и ограничений, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
Ранее мы писали, что выставка "соцветие" китайского художника открылась в музее современного искусства "Эрарта".
Видео: предоставлено организаторами
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