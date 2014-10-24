Группа "Аэрофлот" и "Аврора" могут начать использование "мокрого лизинга"

Сергей Александровский указал на совместную работу двух авиакомпаний.

Российская группа "Аэрофлот" и "Аврора" могут начать использовать "мокрый лизинг". Соответствующее заявление сделал руководитель группы "Аэрофлот" Сергей Александровский, выступая на профильной сессии "На Восток! Маршруты нового времени". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Я думаю, что мы обязательно предметно с "Авророй" обсудим возможность предоставления "Авроре" воздушных судов в "мокрый лизинг" под группой "Аэрофлот" для того, чтобы увеличить объем перевозки в Восточный федеральный округ. Сергей Александровский, глава "Аэрофлота"

МЭР работает с МИД над увеличением срока и кратности электронной визы в РФ.

Фото и видео: ВЭФ 2024