Грудинин попросил прощения у Собчак за Жириновского

Грудинин вручил Собчак цветы и извинился перед ней от всех мужчин.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин 7 марта, в рамках предвыборных дебатов на Первом канале попросил у Ксении Собчак прощения от лица всех мужчин за оскорбления со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Кроме того, он подарил букет цветов по случаю наступающего Международного женского дня.

Стоит отметить, что Павел Грудинин снова высказался насчет дебатов и отказался принимать в них участие.

Я абсолютно убежден в том, что это не дебаты, поэтому в них я участвовать не буду... У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина, мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны... От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней... и считаю, что мы должны поздравить ее.

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин

Видео: телеканал Россия1