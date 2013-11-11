Гросси: соглашение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто в скором времени

В МАГАТЭ напомнили о том, что "предложение лежит на столе".

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает на то, что соглашение о создании зоны безопасности вокруг территории Запорожской атомной электростанции может быть достигнуто в скором времени. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме. Спикер заметил, что вопрос все еще обсуждается как с российской, так и украинской стороной. Однако Гросси решил не приводит подробности этого диалога.

Мы почти у цели. <...> Сейчас у нас на столе лежит предложение, которое, проще говоря, направлено на то, чтобы остановить безрассудные бомбардировки крупнейшей атомной электростанции в Европе. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что генеральный директор госкорпорации "Роатом" Алексей Лихачев сообщил прессе о том, что обсуждаемая с Рафаэлем Гросси модель безопасности ЗАЭС исключает любые обстрелы режимного объекта. При этом предприниматель подчеркнул, что Россия не держит на станции ни наступательных вооружений, ни собственных ударных сил, а использует на АЭС в регионе только средства для собственной физической защиты и охраны объекта.

Глава МАГАТЭ: все АЭС на Украине и ЗАЭС 23 ноября отключились впервые в истории.

Фото и видео: YouTube / PoliMi