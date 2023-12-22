МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств

Рафаэль Гросси рассказал об отсутствии точной информации о происхождении дронов.

Международное агентство по атомной энергии готово указать на виновного в атаках беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию при наличии неопровержимых доказательств. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иностранный эксперт выступил публично по результатам заседания Совета Безопасности Всемирной организации.

Требуются неопровержимые доказательства того, что атака идет из конкретного места. В этом случае это просто невозможно. <...> Мы не делаем спекуляций. Если мы что-то видим и у нас есть доказательства, то мы без проблем сообщаем. Но нужно быть предельно точными Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Спикер указал СМИ на то, что последние атаки на ЗАЭС происходили с участием дронов. Однако, по его словам, беспилотники могли прибыть с любой стороны. Специалисты не могут установить их происхождение в виду конструкции аппаратов. Рафаэль Гросси добавил, что в МАГАТЭ не планируют скрывать никакую информацию, так как речь идет о важных вещах.

МАГАТЭ хочет предложить РФ и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций