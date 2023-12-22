МАГАТЭ хочет предложить РФ и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС

Рафаэль Гросси рассказал о планах МАГАТЭ по ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергии хочет в 2024 году предложить российской и украинской стороне провести оценку технического состояния Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иностранный эксперт выступил публично по результатам заседания Совета Безопасности Всемирной организации.

Думаем, что нужно провести оценку безопасности. Там много механических деталей, насосов, труб, там топливо. Это нужно проверять. Мы говорим об этом. Возможно, это произойдет в ближайшие месяцы. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

По словам иностранного эксперта, данная станция не функционирует два года, что является беспрецедентным сроком для такого крупного объекта. Сейчас ведутся переговоры с руководством ЗАЭС, обсуждаются сроки проведения оценки работы ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ: "радиация не знает границ", говоря о возможности аварии на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций