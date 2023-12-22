Рафаэль Гросси оценил состояние ЗАЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси по результатам заседания Совета Безопасности при Всемирном организации в Нью-Йорке напомнил о том, что радиация не знает границ. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал журналистам во время брифинга возможность ядерного инцидента на Запорожской атомной электростанции.

Вы не хотите пробовать, не хотите рисковать тем, что может иметь очень широкое распространение <...>. Давайте вспомним, что радиация не уважает границ или контролируемых территорий, она будет иметь очень широкое, большое влияние. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что в период с 7 по 9 апреля армия киевского режима с помощью дронов несколько раз атаковали территорию ЗАЭС. В частности, 7 числа Вооруженные силы Украины повредили грузовик, разгружавший продукты вблизи местной столовой. В инциденте пострадали три сотрудника. Один из беспилотников ударил по крыше шестого энергетического блока. А 8 апреля дрон-камикадзе ВСУ был сбит над АЭС. В результате происшествия обломки аппарата упали на кровлю шестого энергоблока. Дополнительно, 9 апреля БПЛА ударил по корпусу, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Однако повреждения получила только крыша объекта.

Гросси: ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу инспекторов МАГАТЭ в Иране.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций