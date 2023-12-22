Гросси: ситуация на Ближнем Востоке не повлияла на работу инспекторов МАГАТЭ в Иране

Глава МАГАТЭ рассказал ситуацию в сфере атомной энергетики Ирана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке не повлияла на работу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую они ведут на иранских ядерных объектах. В настоящее время руководство МАГАТЭ призывает коллег к сдержанности. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иностранный эксперт выступил публично по результатам заседания Совета Безопасности Всемирной организации.

Это не повлияло на нашу инспекционную деятельность, но, конечно, мы всегда призываем к крайней сдержанности. <...> Мы там, мы продолжаем нашу работу. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

По данным главы МАГАТЭ, власти в Тегеране проинформировали профильное агентство о том, что атомные объекты республики будут закрыты 14 апреля по соображениям национальной безопасности. Рафаэль Гросси добавил, что в целях обеспечения безопасности инспекторов организация приняла решение вернуться к проверкам с 16 апреля.

Глава МАГАТЭ выступит 15 апреля в СБ ООН в связи с атакой ВСУ на Запорожскую АЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций