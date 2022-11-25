Глава МАГАТЭ: все АЭС на Украине и ЗАЭС 23 ноября отключились впервые в истории

Рафаэль Гросси оценил энергетическую обстановку на Украине.

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси заявил, что все атомные электростанции на Украине, включая и Запорожскую АЭС с 23 ноября отключились впервые в истории. Об этом чиновник упомянул в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале. Эксперт говорил о том, что режимные энергетические объекты страны временно лишились доступа к внешнему снабжению за один день. Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС, ЗАЭС. Специалист отметил, что это произошло в тот момент, пока весь мир наблюдал за опасностью, которая угрожает крупнейшей в Европе АЭС. Он уверен в том, что еще несколько месяцев назад подобное невозможно было себе представить. Происходящее на территории Украины в сфере энергетики Гросси счел "беспрецендентной ситуацией".

Все они были вынуждены полагаться на аварийные дизельные генераторы для выработки электричества, необходимого для сохранения атомной безопасности. Рафаль Гросси, глава МАГАТЭ

Лихачев усомнился, что Киев сам поддержит создание зоны безопасности у ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / IAEAvideo