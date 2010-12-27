Эксперт: у Собчак есть шанс изменить публичную политическую практику в России

Политический эксперт Алексей Громский дал свою оценку решению Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.

Ксения Собчак в качестве кандидата в президенты РФ заслуживает серьезного отношения, а не насмешек. Она может изменить публичную политическую практику в России. Так считает Алексей Громский, представитель Агентства Политических и Экономических Коммуникаций в Новгородской области. Эксперт дал развернутый комментарий для канала Piter.TV.

Считаю, прежде всего, нужно думать не «чей проект» Ксения Собчак и какой из элементов историко-художественного архитектурного комплекса «Московский Кремль» повлиял на ее решение участвовать в президентской гонке 2018. Гораздо интереснее то, какой эффект ее выдвижение в президенты может оказать на российскую реальную политику. А внедрить эти изменения в политическую дискуссию и публичную практику в ходе кампании у нее есть все шансы. Это крайне важная задача и, надо признать, за решение такой задачи по переформатированию политического пространства осмелится взяться не каждый. Сама по себе Собчак Ксения Анатольевна, как кандидат в президенты, принципиально отличается от многих других потенциальных претендентов. Прежде всего - возрастом, на что она особо подчеркнула в открывающем ее кампанию видеоролике. Многие ее сверстники в России сейчас в участии в политическом процессе, мягко сказать, разочарованы. И участие в нем подчеркнуто контрполитичной, и даже эгоистичной, Собчак вполне может развернуть их от личных интересов к целям и задачам развития страны. Алексей Громский, политтехнолог, pr-специалист

По мнению эксперта, у Ксении Собчак изначально нет задачи победить на выборах. А это открывает кандидату множество других возможностей. Алексей Громский считает, что в этом случае светская львица может провозгласить манифест личного участия в улучшении жизни в стране.

Например, Ксения Собчак, используя ресурсы публичности кандидата в президенты, может напрямую спросить у людей: «Почему если нечто не устраивает их в жизни, они ничего не предпринимают для устранения этих неудобств!». Также, что она уже провозгласила в качестве программной и технологической задачи, Ксения Собчак намерена указывать на практические проявления этих самых неудобств, на просчеты власти и общества. Очень надеюсь, что эти моменты критики будут носить практический характер. Тогда она сможет стать этаким воплощением общероссийского народного фронта. И здесь стоит вспомнить, что активность в организации с таким названием очень многим позволила получить мандаты депутатов Госдумы этого созыва. То есть, такая идеологическая установка уже показала свою эффективность. Можно вспомнить также опыт «Справедливой России» пятилетней давности, когда эта организация эффективно позиционировала себя в качестве «любой другой партии» и, по итогам думской кампании, получила голосов значительно больше, чем даже рассчитывала. Это к вопросу о правильности тезиса: Ксения Собчак = кандидат «против всех». Алексей Громский

Алексей Громский также отметил, что от других представителей «несистемной оппозиции», с которыми сегодня сравнивают Ксению Собчак, ее отличает более «равномерная» известность. Эксперт считает, что если провести социологический опрос, исключив из числа респондентов население Москвы, то люди скорее вспомнят – кто такая Ксения Собчак, чем – кто такой Алексей Навальный.