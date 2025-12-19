Грипп в России будут лечить девять дней

Минздрав утвердил новые требования по лечению заболевания.

Общий срок лечения гриппа на территории России сокращен до девяти дней. Ранее срок лечения данного заболевания по решению властей составлял 15 дней при заболевании средней степени тяжести, а также 20 дней в случае тяжелого протекания заражения. Соответствующими данными поделились представители российского министерства по здравоохранению. Текст документа приведен на официальном портале правовой информации. Обновленные положения стандарта говорят об амбулаторном, а также стационарном лечении. А перечне медицинских услуг пациентам для лечения гриппа, а также контроля за состоянием человека выделяются ежедневный осмотр врачом-инфекционистом и терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала, а также указаны повторные приемы у терапевта и инфекциониста.

Стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе (диагностика и лечение): <...> средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней) - девять. текст документа

Лабораторные методы исследования при подозрении или подтверждении гриппа включают в себя тесты нае C-реактивный белок, общий анализ крови и уровень прокальцитонина, который помогает специалистам отличить бактериальную инфекцию от вирусной, кислотно-основного состояния и газов крови.

