Для альбома певец подготовил 22 произведения.

В воскресенье, 8 июня, стало известно о том, что Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого. Об этом певец сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Для альбома певец подготовил 22 произведения.

Перед тем как их исполнить, я много слушал записи Высоцкого, отбирал, что смогу спеть не испортив Григорий Лепс, певец

Среди песен в новом альбоме есть юмористические произведения, баллады, шансон и другие.

Ранее мы сообщали о том, что Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен.

Фото:Лепс/вк