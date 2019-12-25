В воскресенье, 8 июня, стало известно о том, что Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого. Об этом певец сообщил в своём Instagram-аккаунте.
Для альбома певец подготовил 22 произведения.
Перед тем как их исполнить, я много слушал записи Высоцкого, отбирал, что смогу спеть не испортив
Григорий Лепс, певец
Среди песен в новом альбоме есть юмористические произведения, баллады, шансон и другие.
Ранее мы сообщали о том, что Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен.
Фото:Лепс/вк
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