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Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
Сегодня, 15:57
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IRINA_CHALKINA

Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого

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Для альбома певец подготовил 22 произведения.

В воскресенье, 8 июня, стало известно о том, что Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого. Об этом певец сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Для альбома певец подготовил 22 произведения. 

Перед тем как их исполнить, я много слушал записи Высоцкого, отбирал, что смогу спеть не испортив

Григорий Лепс, певец

Среди песен в новом альбоме есть юмористические произведения, баллады, шансон и другие.

Ранее мы сообщали о том, что Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен.

Фото:Лепс/вк

Теги: культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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