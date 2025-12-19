Григоренко: система госуправления в России адаптируется под привычки зумеров

Вице-премьер России рассказал о внедрении ИИ в сферу госуправления.

Система государственного управления проходит адаптацию к новым цифровым реалиям и привычкам зумеров. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом", организованной в рамках Международного конгресса государственного управления, сделал перед аудиторией российский вице-премьер, руководитель аппарата федерального правительства Дмитрий Григоренко.

Сегодня система госуправления адаптируется под привычки зумеров, под новые цифровые реалии. Отдельное направление развития - обучение государственных служащих работе с инструментами искусственного интеллекта. ИИ на площадке аппарата правительства сегодня используется для подготовки протоколов и кратких справочных материалов, проверки орфографии. Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

Чиновник объяснил коллегам, что масштабные изменения затронули не только процедуры, но и саму организацию работы государственных служащих. Для примера, в аппарате российского правительства была внедрена система цифровых поручений. Она в автоматическом режиме создает маршрут движения для документов, а также загружает информацию о сроках и исполнителях задач в информационную аналитическую панель управления. Таким образом руководители могут видеть статус выполнения текущих поручений в режиме реального времени.

