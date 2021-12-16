В Сбере оценили современные угрозы для экономики.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил об устойчивости российской экономики перед "черными лебедями". Такое заявление специалист сделал в рамках выступления на Дне инвестора. Спикер напомнил коллегам о том, что национальная экономическая система проводит хорошую макроэкономическую политику. В связи с чем потенциал роста в следующем году сохранится на показателе 2,5%.

Откуда бы не прилетел "черный лебедь" наша экономика сейчас устойчива, благодаря политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам накопленных золотовалютных резервов. Герман Греф, глава Сбера

Эксперт подчеркнул, что отдельные сигналы указывают, что в глобальной экономике накопилось множество дисбалансов.При этом Греф связал возможные макрошоки с новыми волнами эпидемии коронавируса, геополитической напряженностью и другими внешними факторами. По словам руководителя Сбера, кризисы в новой реальности проходят не так болезненно, как те, с которыми мир сталкивался в 1998 и 2009 годах. В тот период ВВП сократилось на 5 процентных пунктов.

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Фото и видео: YouTube / СберТВ