Греф заявил о стабилизации цен на жилье в ближайшее время

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает стабилизацию цен на жилье в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

Греф отметил, что часть льгот по ипотеке отменили. Это отразилось на падении спроса, а также, по его мнению, позволит ценам на рынке найти новый баланс.

Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и "припасть". Герман Греф, глава Сбербанка

Ранее мы сообщали, что правительство продлило действие программы льготной семейной ипотеки.

Видео: YouTube / Россия 24