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Греф заявил о стабилизации цен на жилье в ближайшее время

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Глава Сбербанка Герман Греф ожидает стабилизацию цен на жилье в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

Греф отметил, что часть льгот по ипотеке отменили. Это отразилось на падении спроса, а также, по его мнению, позволит ценам на рынке найти новый баланс.

Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и "припасть".

Герман Греф, глава Сбербанка

Ранее мы сообщали, что правительство продлило действие программы льготной семейной ипотеки.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: герман греф, сбербанк, стабилизация, цены на жилье
Категории: Новости России, Лента новостей,

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