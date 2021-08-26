Греф заявил о стабилизации цен на жилье в ближайшее время

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает стабилизацию цен на жилье в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".
Греф отметил, что часть льгот по ипотеке отменили. Это отразилось на падении спроса, а также, по его мнению, позволит ценам на рынке найти новый баланс.
Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и "припасть".
Герман Греф, глава Сбербанка
Ранее мы сообщали, что правительство продлило действие программы льготной семейной ипотеки.
Видео: YouTube / Россия 24
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