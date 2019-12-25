  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правительство продлило действие программы льготной семейной ипотеки
Сегодня, 10:39
82
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Правительство продлило действие программы льготной семейной ипотеки

0 0

Семьи в рамках этой программы могут купить жилье под 65 годовых.

Правительство РФ продлило действие программы льготной семейной потеки до конца 2023 года. Постановление уже было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Отметим, что условия программы немного изменили. Если раньше ипотеку могли взять семьи с двумя и более детьми, то теперь она распространяется также на семьи с одним ребенком при условии, что ребенок родился после 1 января 2018 года.

По семейной ипотеке первоначальный взнос должен составлять 15% от стоимости жилья. А от максимальная сумма кредита будет зависеть от региона. Для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти максимальная сумма составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов – 6 млн рублей. Молодые семьи в рамках этой программы могут приобрести жилье под 6% годовых.

Ранее мы писали, что Forbes назвал богатейших женщин России. Первое место в рейтинге заняла основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состоние оценивается в 13 млрд долларов. 

Фото: pixabay 

Теги: льготная семейная ипотека, правительство россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии