Правительство продлило действие программы льготной семейной ипотеки

Семьи в рамках этой программы могут купить жилье под 65 годовых.

Правительство РФ продлило действие программы льготной семейной потеки до конца 2023 года. Постановление уже было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Отметим, что условия программы немного изменили. Если раньше ипотеку могли взять семьи с двумя и более детьми, то теперь она распространяется также на семьи с одним ребенком при условии, что ребенок родился после 1 января 2018 года.

По семейной ипотеке первоначальный взнос должен составлять 15% от стоимости жилья. А от максимальная сумма кредита будет зависеть от региона. Для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти максимальная сумма составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов – 6 млн рублей. Молодые семьи в рамках этой программы могут приобрести жилье под 6% годовых.

Ранее мы писали, что Forbes назвал богатейших женщин России. Первое место в рейтинге заняла основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состоние оценивается в 13 млрд долларов.

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