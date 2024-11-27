Греф заявил о неизбежности монополий в некоторых случаях

Глава Сбера привел примеры технологической и естественной монополиями.

Монополии в некоторых сегментах российского внутреннего рынка неизбежны, и хорошо, когда есть там есть сильный игрок, "готовый нести бремя инноваций". Соответствующий комментарий эксперт сделал во время выступления на пленарной сессии форума "Финополис" в 2025 году. В качестве примера эксперт привел поисковую систему от компании "Яндекс". По его словам, предприятие также имеет монополию в сфере такси. Герман Греф уточнил, что Сбер проиграл оппонентам в конкуренции по рынку такси, так как поздно вышел на эту отрасль.

Монополии в некоторых случаях неизбежны. <...> Счастье, когда есть сильный игрок, который готов нести на себе бремя инноваций.... Там полная монополия, и конечно, никто не готов поделиться таким. Герман Греф, глава Сбера

Кроме этого глава СБера уточнил, что отечественный банковский сектор в текущем году не заработает прибыль 2024 года "даже близко".

Греф назвал "несчастьем" для финсектора регулирование инноваций со стороны ЦБ.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России