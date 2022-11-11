Греф: текущий курс доллара "никого не убивает"

Глава СБера не видит ни одной убыточной отрасли из-за курса доллара.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что текущий курс американского доллара никого не "убивает", поэтому у российских экспортеров сохраняется высокая прибыль. Соответствующей информацией гость программы поделился в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопросы журналистки Наили Аскер-заде.

Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит. Герман Греф, глава Сбера

Эксперт отметил, что аналитики Сбербанка проводили оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар. В настоящее время по стране не фиксируется ни одной экономически убыточной отрасли.

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Фото и видео: Telegram / Наиля