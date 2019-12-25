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Греф сравнил ситуацию в экономике с выживанием в концлагере
Сегодня, 16:27
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Греф сравнил ситуацию в экономике с выживанием в концлагере

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Глава Сбера призвал жить сегодняшним днем.

Геополитическая ситуация и развитие технологий в мире приводят к тому, что горизонт планирования стремится к нулю. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он посоветовал, не ждать изменений, а лучше всего жить сегодняшним днем.

Мы здесь в качестве лозунга для себя взяли когда-то слова Франкла (автор книги "Скажи жизни да!" Виктор Франкл, выживший в концлагерях.—  прим.ред)

Герман Греф, глава Сбера

Греф привел слова Франкла о том, что первыми умерли те, кто надеялся, что все закончится завтра. Вторыми — те, кто думал, что это не закончится никогда, а выжить смогли только те, кто проживал каждый день.

Он пояснил, что из-за нулевого горизонта планирования теперь приходится жить в условиях полной неопределенности.

Ранее глава Сбербанка заявил, что представители малого бизнеса являются основой экономической системы России, создающие ее добавленную стоимость.

Фото: сайт Кремля

Теги: герман греф, сбербанк, экономика в мире, экономика в россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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