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Греф считает, что рынок мог бы предложить решения для цифровизации госуправления

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Глава Сбера призвал увеличить вложения в сферу цифровизации.

Рынок вместе с финансовым сектором могли бы предложить стране собственные решения для цифровизации государственного управления. Соответствующее заявление в ходе выступления на традиционном завтраке Сбера, организованного на полях Петербургского международного экономического форума, сделал глава банка Герман Греф. Специалист пояснил, что если в ближайшие месяцы власти хотят увеличить эффективность государственного управления при помощи цифровизации, то это потребует от чиновников увеличить инвестиции в цифровизацию.

Я не уверен, что нужно инвестировать в рынок. Было бы стыдно, если бы вы еще и предлагали деньги финансовому сектору для решений. На мой взгляд, мы должны предлагать вам и всему рынку наши продвинутые решения.

Герман Греф, глава Сбера

Ранее глава Сбербанка на площадке ПМЭФ в 2023 году высказал мнение о том, что искусственный интеллект мог бы самостоятельно принимать решения, которые связаны с анализом данных. Особенно это касается сферы государственного управления.

Греф отметил, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: герман греф, инвестиции, пмэф-2023, сбер, цифровизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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