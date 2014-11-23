Греф рассказал, как реализация стратегии ESG-трансформации скажется на экономике России

Мнением он поделился на Восточном экономическом форуме.

Мировая стратегия ESG-трансформации способна обеспечить России долгосрочный экономический рост. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, Сбер всегда делает несколько сценариев макро-прогнозов — позитивный, консервативный и негативный. Таким образом, "можно качественно управлять рисками".

На ВЭФ нами был озвучен в том числе наиболее негативный, стрессовый сценарий, в случае если страна не будет предпринимать действий в части ESG. Однако смысл нашей работы по созданию ESG-альянса как раз в выработке решений, которые помогут экономике России безболезненно пройти мировую ESG-трансформацию. Герман Греф, председатель правления Сбербанка

Греф отметил, что уже сегодня в России наблюдается позитивный сценарий. По его словам, правительство вовсю работает над проектом низкоуглеродной стратегии, а также разработало план по выходу страны на углеродную нейтральность.

Мы уже видим позитивные изменения, когда крупнейшие игроки переориентируют промышленные производства с учетом экологических факторов, повышают эффективность производства, снижают выбросы парниковых газов, переходят на возобновляемые источники энергии. Герман Греф

Данные сдвиги, по его мнению, говорят о формировании в экономике новых точек роста, которые повысят инвестиционную активность бизнеса, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации экономики России под глобальные ESG-вызовы.

В этом случае мы можем использовать инструменты ESG для диверсификации экономики и ускорения экономического роста. Герман Греф

Фото: сайт президента РФ