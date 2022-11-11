Греф ожидает снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ в 2023 году

Банкир сообщил о том, как ликвидность связана с депозитными инструментами.

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает дальнейшего снижения инфляции и ключевой ставки Центробанка уже в 2023 году. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде для телеканала "Россия-24". При этом аналитик напомнил о дефицитном бюджете страны, но с ликвидностью все "должно быть нормально". Он ожидает, что инструменты по депозитам будут находиться в соответствии с инфляционным уровнем или немного ниже.

Я думаю, что скорее всего, мы увидим дальнейшее снижение инфляции. Мне кажется, что в следующем году ставки Центральный банк может двигать вниз Герман Греф, глава Сбербанка

Российский банкир напомнил о том, что ставки по депозитам являются отражением обстановки со спросом на деньги. Если банковские организации будут фиксировать дефицит ликвидности, чего нет на текущий момент, то в этом случае "ставки на депозиты будут расти". Пока же банковская отрасль считается профицитной.

Греф: текущий курс доллара "никого не убивает".

Фото и видео: Telegram / Наиля