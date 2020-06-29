Греф ответил на обвинения Михалкова в "Бесогоне"

Он отметил, что они хорошо знакомы с режиссёром и тот ни раз к нему обращался.

Глава Сбербанка Герман Греф ответил на обвинения режиссёра Никиты Михалкова в его авторской программе "Бесогон".

Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил. Герман Греф, глава Сбербанка

По его словам, информация о том, что Михалков никогда не был связан со Сбербанком, не соответствует действительности. Греф отметил, что они хорошо знакомы с режиссёром и тот ни раз к нему обращался — и письменно, и устно. Иногда Михалков получал поддержку, когда-то — нет.

Греф высказал уверенность в том, что история расставит всё по своим местам. Он добавил, что "поговорит" с Михалковым, когда тот сделает для образования в России "хотя бы малую часть" того, что сделал Греф и команда Сбербанка.

Ранее Греф спрогнозировал укрепление рубля до конца года.

Видео: Youtube/БесогонTV