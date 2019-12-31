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Гребенщиков выпустил новый альбом "Знак огня"
Сегодня, 9:53
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Alena_Zinovieva

Гребенщиков выпустил новый альбом "Знак огня"

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Он стал своеобразным завершением трилогии, в которую вошли две другие пластинки.

Рок-музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков выпустил новый сольный альбом "Знак огня". Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Новый альбом стал неким завершением трилогии, в которую вошли две другие пластинки под названием "Соль" и "Время N". В альбоме "Знак огня" представлено 13 песен. Часть из них была записана в течение последних двух лет, еще пять треков – в последнее время. Некоторые композиции из альбома были написаны еще в 2013 году.

В комментариях под записью поклонники музыканта отметили, что долго ждали выхода новой пластинки.

Ранее мы писали, что Бузова выпустила новый трек про жвачку.

Фото: ВКонтакте / Борис Гребенщиков

Теги: борис гребенщиков, группа аквариум, новый альбом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Картина дня,

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