Бузова выпустила новый трек про жвачку

Певица призвала своих поклонников зажигать под эту песню и снимать видео в сторис и TikTok.

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Орбит без сахара". Композиция доступна для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.

"Наконец-то этот день настал. Ловите мой новый хит #ОрбитБезСахара на всех музыкальных площадках", - написала Бузова в Instagram.

Звезда российского шоу-бизнеса призвала своих поклонников зажигать под ее новую песню и снимать видео в сторис и TikTok.

"Я жую "Орбит" без сахара,

Тащусь от твоего запаха.

Связало нас зодиаками,

И эта ночь будет жаркая", - поется в припеве.

Мнения интернет-пользователей по поводу этой песни разделились. Одни написали, что это "бомба" и настоящий хит наступившего лета, другие заявили, что песня "ни о чем" и "нудятина".

Ранее мы писали, что Арбенина представила "пронзительно прекрасную" песню.

Видео: Instagram / buzova86