Арбенина представила "пронзительно прекрасную" песню

Композиция под названием "Камень" уже появилась в сети.

Певица Диана Арбенина представила новый трек "Ночных снайперов" под названием "Камень". Композиция появилась на страницах артистки "ВКонтакте" и Instagram.

"Самая долгожданная премьера весны", - написала Арбенина в комментарии к песне.

Трек вышел в ночь на 15 мая. Поклонники группы остались в восторге от композиции, назвав ее "пронзительно прекрасной".

"Шикарна!прямо в сердце по-снайперски точно", - написал один из подписчиков Арбениной в Instagram.

"Спасибо! Сильно и проникновенно, глубоко! Теперь это тоже одна из любимых моих песен группы "Ночные снайперы", – подтвердила другая подписчица.

"Ночные снайперы! Вы прикасаетесь песнями/творчеством к нашей душе фанатов так как никто не может!" – признался третий.

Ранее "Ночные снайперы" выпустили первый анимационный клип на песню "Рим".

Видео: Instagram / thenightsnipers