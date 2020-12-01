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Гребенщиков сдает 130-метровую квартиру на Гончарной улице
Сегодня, 20:32
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Гребенщиков сдает 130-метровую квартиру на Гончарной улице

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Аренда будет стоить 80 тыс. рублей в месяц плюс коммунальные услуги.

В центре Петербурга на Гончарной улице Лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков сдает квартиру. Объявление появилось 22 августа в соцсетях музыканта. 

В публикации указали, что "метраж 130 метров. Этаж 5. Квартира после капремонта. Большая кухня, просторная ванная с гидромассажем, 3 комнаты плюс балкон". Отметили, что соседи – пожилая пара. Как пишет "Фонтанка", аренда будет стоить 80 тыс. рублей в месяц плюс коммунальные услуги: 5–6 тысяч летом и до 10 — зимой. Квартиру сдают потому, что Гребенщиков-старший уехал. 

Фото: Вконтакте / Борис Гребенщиков

Теги: аренда, гребенщиков, квартира
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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