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"Гражданский проспект" закрыт из-за подозрительной коробки
Сегодня, 21:11
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TretyakovaS
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"Гражданский проспект" закрыт из-за подозрительной коробки

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Вечером 1 ноября станцию красной линии "Гражданский проспект" закрыли на вход из-за бесхозного предмета.

Вечером 1 ноября станция красной линии метро "Гражданский проспект" стала недоступна для входа пассажиров. В вестибюле на станции обнаружили бесхозную коробку. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

"Гражданский проспект" закрыли в 20.59. На выход станция работает.

Проводится проверка.  

Теги: метро петербург , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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