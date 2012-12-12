"Гражданский проспект" закрыт из-за подозрительной коробки

Вечером 1 ноября станцию красной линии "Гражданский проспект" закрыли на вход из-за бесхозного предмета.

Вечером 1 ноября станция красной линии метро "Гражданский проспект" стала недоступна для входа пассажиров. В вестибюле на станции обнаружили бесхозную коробку. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.



"Гражданский проспект" закрыли в 20.59. На выход станция работает.



Проводится проверка.