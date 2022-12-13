Словенца на надувном круге задержали на границе с Ленобластью

Иностранец спрятал вещи в рюкзак, а сам в гидрокостюме плыл по реке на надувном круге.

Гражданин Словении пытался попасть в Ленинградскую область, переправившись через реку Нарва на надувном круге. Как сообщил "АиФ Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчину задержали 1 мая.

Иностранец спрятал вещи в рюкзак, а сам в гидрокостюме плыл по реке на надувном круге. Пограничники выловили мужчину и теперь выясняют, с какой целью он хотел попасть на территорию РФ.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Фото: ФСБ России по г. СПБ и ЛО