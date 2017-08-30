Гражданин Израиля умер при странных обстоятельствах в Петербурге

Мужчину с проломленным черепом нашли в квартире на Красносельском шоссе

На юго-западе Петербурга при странных обстоятельствах пострадал мужчина, гражданин Израиля. Его обнаружили в квартире на Красносельском шоссе с проломленным черепом. Несколькими днями позднее он умер в больнице.

Как сообщили медики, мужчину привезли в стационар 25 августа 2017 года. Он был в сознании и успел сказать врачам, как его зовут. Проверка информации полицейскими дала некоторый результат: мужчина с такими именем и фамилией приехал из Израиля в Петербург в 2014 году.

29 августа он умер в реанимации 26-й городской больницы. Специалисты полагают, что полученную травму он мог получить как от удара, так и от падения с высоты собственного роста.

Видео: архив