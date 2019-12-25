Белорус ранил двух собутыльников ножом после распития спиртного в Янино

Одного из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Всеволожского района Ленобласти расследует обстоятельства травмирования двух местных жителей. Обоих госпитализировали с ножевыми ранениями. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшие получили ранение в квартире на улице Ясная в Янино. Один из них рассказал, что после распития спиртного малознакомый, арендатор указанной квартиры, нанес им ножевые ранения. В результате одного госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии, другого – с проникающим колото-резаным ранением правой лопаточной области в состоянии средней тяжести.

В квартире нашли документы на имя гражданина республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Ранее мы писали, что труп гражданина Белоруссии с синяками нашли в общежитии на Химическом переулке.

Фото: Piter.TV