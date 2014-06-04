Граждане Белоруссии есть среди пострадавших при атаке ВСУ на Крым

Ольга Еремина сообщила подробности о пациентах, которые были доставлены в медцентр после атаки БПЛА по Форосу.

Среди пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на населенный пункт Форос в Крыму есть туристы, в том числе граждане Республики Беларусь. Соответствующими данными поделились сотрудники пресс-службы Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Глава администрации города Ялта Янина Павленко через собственный Telegram-канал привела видеокомментарий директор медицинского центра Ольги Ереминой.

У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и наши местные жители, и гости поселка, есть также граждане Республики Беларусь. Всю ночь с пострадавшими и их близкими работал психолог, оказывая необходимую моральную поддержку в это непростое время. Ольга Еремина, директор медицинского центра

Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Крыму находятся в тяжелом состоянии.

Фото и видео: Telegram / Янина ПаVленко | Ялта