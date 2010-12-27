Проклятие метрополитена: петербургские воры крадут деньги у турок только на "красной" ветке метро

Трое граждан Турции лишились кошельков и документов на "красной" линии подземки.

В Санкт-Петербурге трех иностранцев обокрали на "красной" ветке метрополитена. Удивительным является тот факт, что все потерпевшие прибыли в Северную столицу из Турции. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Первое преступление было совершено в вестибюле "Балтийской" днем 25 октября. С заявлением в полицию обратился 30-летний учредитель строительной фирмы. У мужчины пропал кошелек с семью тысячами рублей, а также личные документы и банковская карта.

Буквально через полчаса в правоохранительные органы за помощью пришел еще один пострадавший. Он не обнаружил 20 тысяч рублей на станции "Технологический институт". Вместе с наличкой у туриста исчезла миграционная карта и документы.

В этот же день в управление полиции в метрополитене пришел еще один несчастный турок. У него на "Пушкинской" неизвестные вытащили портмоне с 23 тысячами рублей. Деньги хранились в валютах трех разных государств. Преступление произошло еще 29 марта, но обратился с заявлением мужчина только сейчас.

Делами занимаются оперативники.

Фото: Piter.tv