МРЭО ГИБДД Петербурга изменят график работы в праздничные выходные

Подразделения МРЭО ГИБДД в Петербурге поменяют график работы в предстоящие выходные. Информацию передаёт пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области.
Кроме того, изменения затронут предпраздничный день (22 февраля). В среду продолжительность работы всех РЭП в городе сократится на 1 час. В четверг, 23 февраля, РЭП будут закрыты. Далее работа продолжится в соответствии с графиком.
В Ленобласти нерабочими днями для РЭП станут 23 и 24 февраля. После этого работа будет вестись по графику.
Ранее мы сообщили о том, что загрузка петербургских отелей на 23 февраля превысит уровень 2018 года.
Фото: Piter.TV
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