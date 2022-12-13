МРЭО ГИБДД Петербурга изменят график работы в праздничные выходные

Также изменения затронут предпраздничный день (22 февраля).

Подразделения МРЭО ГИБДД в Петербурге поменяют график работы в предстоящие выходные. Информацию передаёт пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области.

Кроме того, изменения затронут предпраздничный день (22 февраля). В среду продолжительность работы всех РЭП в городе сократится на 1 час. В четверг, 23 февраля, РЭП будут закрыты. Далее работа продолжится в соответствии с графиком.

В Ленобласти нерабочими днями для РЭП станут 23 и 24 февраля. После этого работа будет вестись по графику.

Ранее мы сообщили о том, что загрузка петербургских отелей на 23 февраля превысит уровень 2018 года.

Фото: Piter.TV