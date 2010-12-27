График движения "Аллегро" изменят из-за ремонта путей в Финляндии

От границы с Финляндией пассажиров будут пересаживать на автобусы.

График движения скоростных поездов "Аллегро" изменится на первые два летних месяца. Изменение в расписание внесены из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях на территории Финляндии. Об этом сообщают представители пресс-службы ОЖД.

По данным сотрудников организации, в период с 22 по 24 июня будут отменены вечерние рейсы из Санкт-Петербурга, а 22-24 и 7 по 8 июля - составы из Хельсинки, направляющиеся в Россию в 19 часов по московскому времени. Оставшиеся поезда будут передвигаться только на отрезке от Северной столицы до пограничного пространства - станции Вайниккала. Далее пассажиров будут пересаживать на автобусы до выбранного города (Лахти, Коувола, Хельсинки). Среднее время нахождения в пути увеличится на два часа.

также работы отразятся на расписание электричек между Хельсинки и Турку. Клиентов также пересадят на автобусы, что увеличит время дороги на 24 минуты.

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