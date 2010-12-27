Граффити вдоль ж/д закрасят цветом РЖД перед ЧМ-2018

В светло-серый цвет будут окрашены заборы с граффити.

Граффити вдоль железной дороги на подъезде к Петербургу закрасят в преддверии футбольного чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Глава комитета Владимир Рублевский, первое представление о городе многие гости получают, глядя на Петербург из окна поезда.

Эта весна – особенная. Впереди не только Петербургский Международный экономический форум, 315-й День рождения Петербурга, но и крупнейшее международное спортивное событие – Чемпионат мира по футболу. К нам приедет большое количество гостей со всего мира. Первое представление о городе многие гости получат, глядя на Северную столицу из окна поезда. Поэтому большое внимание мы традиционно уделяем наведению чистоты и порядка вдоль железной дороги. Подчеркнул Владимир Рублевский

По его словам, граффити будут закрашены на железнодорожных постройках, стенках гаражей и ограждениях предприятий, а также планируют до конца апреля убрать мусор вдоль путей. Эти рисунки будут закрашены корпоративным цветом РЖД — светло-серым.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга