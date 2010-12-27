Граффити к инаугурации Путина появилось в Петербурге

На рисунке изображена сцена из балета "Лебединое озеро".

Художники арт-группы "Явь" нарисовали граффити к инаугурации Владимира Путина. Об этом сегодня утром 7 мая сообщили в соцсетях.

На рисунке изображена сцена из балета "Лебединое озеро". Именно его показывали по телевидению в день августовского путча 1991 года, когда к власти в стране пришел Борис Ельцин. На черно-белом фоне кроме балерин художники также изобразили две даты: 2018 и 1991 годы.

Мы нарисовали сцену из балета "Лебединое озеро", который стал символом событий августа 1991 года. Обычно к своим работам мы пишем довольно объемные тексты, раскрывающие их тему. Нам есть что сказать и в этот раз, но глава 29, статьи 280 и 280.1 УК РФ. Поэтому лишь отметим, что лучше бы сейчас показывали "Лебединое озеро". Одновременно на всех телеканалах. Арт-группа "Явь"

Напомним, в понедельник 7 мая Владимир Путин официально станет президентом России в четвертый раз. Торжественная церемония начнется в столице в полдень. Новый срок продлидтся до 7 мая 2024 года.

Фото: ВКонтакте