Участнику арт-группы "Явь" вменяется мелкое хулиганство за создание стрит-арта

Художники не успели завершить работу.

Участника арт-группы "Явь" Александра Воронина, а также Николая Стекольникова и двух операторов отпустили из 77 отдела полиции. По словам депутата Бориса Вишневского, они провели там 8 часов.

Уличным художникам вменяют "мелкое хулиганство". Штраф по этой статье может составить от 500 до 1000 рублей.

Напомним, молодых людей задержали 23 августа во время создания нового политического стрит-арта. Он должен был появиться на Старо-Петергофском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"