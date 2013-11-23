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Участнику арт-группы "Явь" вменяется мелкое хулиганство за создание стрит-арта
Сегодня, 15:59
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Участнику арт-группы "Явь" вменяется мелкое хулиганство за создание стрит-арта

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Художники не успели завершить работу.

Участника арт-группы "Явь" Александра Воронина, а также Николая Стекольникова и двух операторов отпустили из 77 отдела полиции. По словам депутата Бориса Вишневского, они провели там 8 часов.

Уличным художникам вменяют "мелкое хулиганство". Штраф по этой статье может составить от 500 до 1000 рублей.

Напомним, молодых людей задержали 23 августа во время создания нового политического стрит-арта. Он должен был появиться на Старо-Петергофском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"

Теги: арт-группа явь, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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