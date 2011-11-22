Граффити Змея Горыныча в Некрасовском саду исчезнет через несколько часов

Рисунок закрасят, поскольку его размещение несанкционированно.

Граффити со Змеем Горынычем-Вишневским и Ржаненковым, которое появилось вчера в Некрасовском саду Петербурга, должны закрасить через несколько часов, сообщил телеграм-канал ЦЕНТР. Новости.

Районные коммунальщики отметили, что рисунок является несанкционированным, поэтому его закрасят в рамках действующего городского законодательства.

Автор граффити обыграл ситуацию в одномандатном округе № 2 по выборам в Заксобрание города, где баллотируется депутат парламента Северной столицы Борис Вишневский и два его "двойника". Напомним, выборы пройдут 19 сентября.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилось граффити со Змеем Горынычем-Вишневским.

Фото: URBAN-фреска / Instagram