В Петербурге появилось граффити со Змеем Горынычем-Вишневским

"Двойники"сменили имена и фамилии, а также изменили внешность, чтобы быть похожими на депутата Бориса Вишневского.

В Некрасовском саду Петербурга заметили граффити, автор которого обыграл ситуацию в одномандатном округе № 2 по выборам в Заксобрание города, где баллотируется депутат парламента Северной столицы Борис Вишневский и два его "двойника", через призму мультфильма "Алеша Попович и Змей Горыныч" – трехголовый герой стал прототипом изображенного змея на граффити. Кандидат-единоросс Александр Ржаненков изображен богатырем, который замахивается на Горыныча. Внимание на новый стрит-арт обратила "Бумага".

Напомним, что помимо реального лидера партии "Яблока" и спикера ЗакСа Бориса решили выдвинуться Борис Иванович Вишневский и Борис Геннадьевич Вишневский, которые раньше носили свои настоящие имена – Виктор Иванович Быков и Алексей Геннадьевич Шмелев соответственно. "Двойники" пошли дальше и сменили внешность, став похожими на дептуата.

Выборы в Заксобрание пройдут 19 сентября. Голосование будет трехдневным и начинается 17 сентября.

Ранее мы писали, что Горизбирком не удовлетворил жалобу Вишневского на "двойников" в бюллетенях.

Фото: Бумага (Никита Пахарев)