В небе над Петербургом появилось граффити Покраса Лампаса

Работа создана в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что над Петербургом появилось граффити Покраса Лампаса. Увидеть новую работу художника на панорамах в Яндекс.Картах.

Известно, что работа создана в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. В этот раз Покрас Лампас сделал летающий венок из букв, пронзенный лазерным лучом. Он размещен над Невой близ Петропавловской крепости.

Также виртуальные граффити появились на фасаде здания Российской Академии Наук в Москве, а также в Екатеринбурге, Краснодаре и Перми.

Ранее мы сообщали о том, что в выходные в Петербурге пройдёт "Фестиваль национальных кухонь".

Фото: яндекс.карты