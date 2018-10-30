Градозащитники надеются разместить в домах на Тележной хостелы

Проект в ЗакСе защищает один из парламентариев.

Петербургские градозащитники предложили Смольному разместить в исторических зданиях на Тележной улице хостелы. Таким образом активисты уверены, что объекты можно спасти и использовать под современные нужды. Однако,в правительстве инициативу не поддерживают. С предложением к властям обратилась депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Напомним, что десять лет назад аварийные здания расселили для дальнейшего сноса домов. Активисты полагают, что укрепление грунта позволит сохранить постройки.

Самый оптимальный вариант - сохранение зданий, и не только сохранение фасадов, но и максимальная реставрация внутренних помещений, потому что там есть остатки декора. Целесообразно сохранять и подбор функционального назначения, которое требует наименьших изменений комментирует ситуацию парламентарий

Напомним, что 2 апреля КГИОП отправил эскизный проект капитального ремонта зданий на доработку. На отчет градозащитников чиновники отреагировали отрицательно. По их мнению, те не предоставили конкретных данных и анализа возможностей по спасению объектов на Тележной.

Фото: Piter.tv