Градостроительная комиссия поддержала семь проектов застройки в Петербурге

Всего было рассмотрено 12 обращений.

В пятницу, 5 августа, в Петербурге прошло очередное заседание Градостроительной комиссии. Члены комиссии рассмотрели 12 обращений городских застройщиков, сообщили в Смольном.

Семь обращений поддержали, два получили отказ, два отправлены на доработку и один был снят. По словам вице-губернатора Николая Линченко, застройщики должны разрабатывать план строительства не только жилых домов, но также школ, детских садов и поликлиник.

Линченко уточнил, что город четко идет по пути наращивания так недостающей городу и петербуржцам социальной и транспортной инфраструктуры.

Фото: Piter.tv