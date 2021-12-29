Градкомиссия Петербурга поддержала обращения от застройщиков по 20 территориям

Застройщикам разрешают начать свое строительство, если они готовы возвести социальный объект.

Градостроительная комиссия согласовала 20 обращений от застройщиков Петербурга и отклонила одно. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству Петербурга 8 февраля.

Так, например, ООО "Специализированный застройщик "Финансово-строительная корпорация "Северо-Запад-1" выразил желание построить гостиницу на 720 номеров на Московском шоссе, 13, литера Ж3 со встроенным гаражом и объектом образования и здравоохранения. Проект поддержали, однако застройщик должен будет передать городу детский сад на 220 мест и земельный участок для размещения внутриквартального проезда.

ООО "Специализированный застройщик "Сэтл Проект" хочет построить на Колпинском шоссе жилой дом. Для этого компании придется создать школу на 825 мест, два детских сада и встроенные помещения.

ООО "Специализированный застройщик "Альмандин" ради строительства жилья около Лермонтовского проспекта придется приспособить под современное использование здание "Училища Николаевского кавалерийского". После реконструкции там разместится школа. Также компания передаст в собственность Петербурга помещения для двух кабинетов врачей и проведет капитальный ремонт школы №280.

Полный список объектов можно посмотреть на сайте комитета по строительству.

Напомним, что теперь строительство жилья осуществляется при условии обязательного создания социальной инфраструктуры. Оно должно быть синхронным.

Фото: Piter.TV