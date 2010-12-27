Задержана банда, грабившая пассажиров петербургского метро

Установлена причастность злоумышленников к шести эпизодам – трем кражам и трем грабежам в течение двух лет. Общий ущерб составил около 600 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России и следователи при поддержке ОМОН Росгвардии задержали шестерых участников организованной группы, которые специализировались на грабежах и кражах в петербургском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанным от 29 до 47 лет. В группе был лидер, исполнители, контрнаблюдатели и сбытчики краденого. У них была определенная схема работы: они работали в центре города и похищали вещи из сумок и рюкзаков тайно, либо отбирали ценные вещи силой.

Установлена причастность злоумышленников к шести эпизодам – трем кражам и трем грабежам в течение двух лет. Общий ущерб составил около 600 тысяч рублей. В ноябре 2018 года на станции метро "Маяковская" полицейские задержали двух грабителей. На данный момент задержаны еще 6 человек, в том числе 42-летний лидер.

По всем указанным фактам СО по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ и 161 УК РФ. пресс-служба ГУ МВД России

Работа по установлению иных эпизодов преступной деятельности злоумышленников и их соучастников продолжается.

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Фото: Piter.TV